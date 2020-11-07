Тегеран, , 10:47 — REGNUM 6 ноября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в столицу Кубы Гавану для проведения переговоров на высоком уровне в рамках своего турне по Латинской Америке. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе своего визита на Кубу министр иностранных дел Ирана проведет встречу со своим кубинским коллегой. Кроме того, Зариф встретится с другими высокопоставленными кубинскими официальными лицами и обсудит разработку и реализацию двусторонних соглашений, а также другие вопросы, представляющие интерес для обеих стран.

Ранее министр иностранных дел Ирана с официальным визитом прибыл в венесуэльскую столицу на первом этапе своего турне по Латинской Америке. По прибытии в Каракас Зарифа приветствовал его венесуэльский коллега Хорхе Арреаса.

Министр иностранных дел Ирана также провёл переговоры с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригесом, обсудив вопросы расширения двустороннего сотрудничества.