Тегеран, , 10:50 — REGNUM 6 ноября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании подробно остановился на деталях турне в Венесуэлу. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«В #Венесуэле состоялись отдельные встречи и переговоры по расширению двусторонних связей с президентом @NicolasMaduro, вице-президентом Родригесом, министром иностранных дел Арреасой и другими министрами», — написал Зариф в своем твиттере.

«Сегодня читал лекции в Институте Сэмюэла Робинсона о тактике террора США/ Запада в попытках остановить ход истории в направлении постзападного мира», — сообщил он.

Министр иностранных дел Ирана прибыл в венесуэльскую столицу на первом этапе своего турне в три латиноамериканских государства, включая Боливию и Кубу. По прибытии в Венесуэлу Зариф провел совместную встречу со своим венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой.