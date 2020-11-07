Тегеран, , 10:52 — REGNUM 6 ноября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро на первом этапе своего турне по Латинской Америке. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и президент Венесуэлы Николас Мадуро провели обмен мнениями по различным аспектам и вопросам отношений между двумя странами, а также наиболее важным международным проблемам.

Перед встречей министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и вице-президент Венесуэлы Делси Родригес обсудили в Каракасе вопросы, представляющие взаимный интерес двух государств.

Ранее Зариф также провел совместные переговоры со своим венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой. В ходе встречи иранский дипломат высказал свое мнение о роли Ирана и Венесуэлы в защите нового развивающегося мира.