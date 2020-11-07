Тегеран, , 10:56 — REGNUM 6 ноября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Исламская Республика направила нового посла в йеменскую столицу, чтобы заменить предыдущего посла, который серьезно заболел. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Он сделал эти замечания после того, как предыдущий посол вернулся на родину по причине болезни, а Хасан Ирлу отправился в Сану в качестве нового посла Ирана.

«Иранское посольство расположено в йеменской столице, в которой ранее власти введи некоторые ограничения на выезд, в связи с чем наш бывший посол в Сане не мог сразу вернуться на родину», — сказал Джавад Зариф.

Иранский дипломат подчеркнул: «Отношения между Ираном и Йеменом находятся на высоком уровне и имеют стратегический характер». Он также выразил надежду, что при новом после двустороннее сотрудничество продемонстрирует положительный тренд.