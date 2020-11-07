Вашингтон, , 05:10 — REGNUM Бюллетени для досрочного голосования, которые были доставлены на избирательные участки в американском штате Пенсильвания после завершения их работы, должны быть изъяты из общей массы. Такое постановление вынес Верховный суд США, сообщается на его сайте.

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Соответствующий запрос в судебный орган был ранее направлен представителями Республиканской партии. В постановлении отмечается, что эти бюллетени должны быть учтены отдельно. Указание действует до дальнейшего решения суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября ранее глава Белого дома Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что у кандидата в президенты США, демократа Джо Байдена нет права называть себя победителем, пока не завершаться судебные разбирательства по президентским выборам.

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