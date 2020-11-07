Канзас-Сити, США, , 05:04 — REGNUM В США федеральный окружной суд штата Канзас отказался выполнять предписание правительства США и приостанавливать освобождение из заключения гражданки России Богданы Осиповой (Мобли), которая отбыла трёхлетнее заключение по обвинению в похищении своего ребёнка и вывозе его из США. Об этом 6 ноября сообщается на сайте суда.

«Окружной суд не имеет полномочий останавливать процесс освобождения без соответствующего решения апелляционного суда десятого округа», — говорится в сообщении окружного суда.

Напомним, что федеральный прокурор Стивен Макаллистер ранее от имени американского правительства потребовал от суда штата остановить процедуру освобождения Осиповой на основании обнаружения предоставленных ею ложных сведений о месте будущего проживания в ожидании вынесения повторного приговора.

В августе этого года апелляционный суд США снял с Богданы обвинения в вымогательстве, которые составляли основную часть её срока наказания, и принял решение о необходимости пересмотреть приговор, оставив лишь обвинения в похищении ребёнка одним из родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в США федеральный окружной суд штата Канзас решил освободить из заключения гражданку России Богдану Осипову (Мобли), которая отбыла трёхлетнее заключение по обвинению в похищении своего ребёнка и вывозе его из США.

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