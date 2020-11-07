Москва, , 04:51 — REGNUM Распад и гражданская война, о которых многие начали предупреждать, не угрожают США, считает председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Об это он написал в своем Telegram-канале.

Алексей Пушков «В последнее время стало модным рассуждать о близком крахе США как государства, их «расколе на две страны», гражданской войне и т.п. Не будет ни первого, ни второго, ни третьего».

Сенатор считает некорректным сравнение сегодняшнего дня с эпохой Гражданской войны между Севером и Югом в США, поскольку сейчас в государстве не прослеживаются признаки подобного процесса. Пушков пояснил, что для конфликта в стране должны сформироваться два противоборствующих друг другу лагеря, которых разделяют идеи, цели и планы.

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«Для гражданской войны нужны два противостоящих социальных стана с разными целями, идеологией и диаметрально противоположными проектами развития. Такой ситуации радикального конфликта в США нет», — заявил сенатор.

Вместе с тем председатель комиссии полагает, что ситуация с выборами ослабила государство.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября журналист и телеведущий Владимир Познер выразил мнение, что общество США разделилось на два противоборствующих лагеря, чего в стране не было более 160 лет — с момента Гражданской войны.

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