Анкара, , 04:46 — REGNUM Глава Центробанка Турции Мурат Уйсала отправлен в отставку президентом страны Тайипом Эрдоганом на фоне значительного падения курса турецкой лиры. Указ об отставке 7 ноября опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

«Глава Центробанка республики Мурат Уйсал в соответствии с законодательством… освобождается от занимаемой должности», — говорится в документе.

На должность нового главы Центробанка этим же указом назначен Наджи Агбал, который ранее занимал пост руководителя стратегического и бюджетного управления администрации президента страны, а до этого — в 2015—2018 — был министром финансов Турции.

Напомним, что 3 ноября курс турецкой валюты упал до рекордного минимума в 8,49 лиры за $1.

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