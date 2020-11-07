Вашингтон, , 03:04 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демпартии Джо Байден не имеет права называть себя победителем, пока продолжаются судебные разбирательства, заявил действующий американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

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«Джо Байден не должен неправомерно выдвигать претензии на пост президента», — заявил он.

Трамп добавил, что мог бы и сам объявить себя победителем, однако не стал из-за идущих судебных разбирательств. Он не исключил, что суды смогут восстановить его лидерство в некоторых штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября вице-губернатор американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер заявил, что в регионе проведут пересчет голосов. Соответствующее решение было сделано из-за маленькой разницы в голосах.

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