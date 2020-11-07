Вашингтон, , 02:59 — REGNUM Кандидат в президенты от Демпартии Джо Байден заручился поддержкой американских избирателей и скоро должен стать президентом США, считает спикер Палаты представителей Конгресса, демократ Нэнси Пелоси. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции.

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По ее словам, такой исход выборов был неизбежен и она очень довольна этим. Пелоси также назвала «исторической победой» итоги голосования, а Байдена — «объединителем» США.

Кроме того, спикер обвинила действующего главу государства Дональда Трампа в попытке обмана на выборах, за что, по ее словам, Белый дом обычно критикует другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Washington Post написала о том, что Секретная служба США планирует усилить охрану Джо Байдена.

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