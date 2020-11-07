Вильнюс, , 02:28 — REGNUM В Литве в ночь на 7 ноября вступил в силу повторно введённый из-за угрозы коронавируса общенациональный карантин.

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Новые ограничительные меры, объявленные правительством 4 ноября, будут действовать три недели, после чего на основании оценки ситуации с коронавирусной инфекцией будет принято дальнейшее решение.

Новый карантинный режим не будет таким строгим, как весенний, когда жизнь в стране практически остановилась. Но и теперь от граждан требуется обязательное ношение масок в общественных местах. Также отменяются все массовые мероприятия и закрываются все учреждения культуры. Предприятия общественного питания смогут работать только на вынос, а магазины — запускать не более одного человека на 10 кв. метров.

Напомним, что в настоящее время в Литве число случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 достигло 20 747. Умерли в стране 192 пациента с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, режим чрезвычайного положения будет действовать с 9 ноября до 6 декабря на всей территории Латвии в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

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