Буэнос-Айрес, , 02:27 — REGNUM В столице Аргентины Буэнос-Айресе режим обязательной изоляции, введённый в марте из-за коронавируса заменяется, на более мягкий. Об этом президент страны Альберто Фернандес заявил 6 ноября.

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«Город Буэнос-Айрес теперь переходит к режиму обязательного превентивного дистанцирования», — сказал он.

По словам Фернандеса, решение о смягчении режима ограничений было принято в связи с тем, что в столице и её пригородах число новых случаев заражения снижается «уже восемь недель». Теперь по улицам столицы перемещаться можно будет «без необходимости получения разрешения».

Президент подчеркнул, что в нескольких департаментах в десяти провинциях Аргентины как минимум до 29 ноября «сохраняется режим обязательной превентивной социальной изоляции».

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос поставок в Аргентину российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» обсуждался российским и аргентинским президентами Владимиром Путиным и Альберто Фернандесом.

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