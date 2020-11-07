Анкара, , 10:27 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в рамках неформальной встречи глав МИД стран-участников процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе 6 ноября заявил, что Европейский союз пренебрегает теми европейскими ценностями, которые «сам же пытается продвигать». Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

«Растущий популизм, расизм и ненависть к исламу в Европе противоречат ценностям, которые сам же Евросоюз пытается продвигать», — подчеркнул Чавушоглу.

Чавушоглу отметил, что процесс евроинтеграции внёс несомненный вклад в развитие многих стран региона, особенно в 1990-х и начале 2000-х годов. Он указал, что Турция, как страна, которая достигла результатов в процессе интеграции с ЕС во многих областях, стремится соответствовать интеграционным идеалам, заложенным основателями этой организации, и решительно осуждает нынешние дискриминационные тенденции.

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