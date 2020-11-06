Ереван, , 23:48 — REGNUM На подступах к городу Шуши азербайджанские диверсионно-разведывательные группы потеряли около 100 человек убитыми, и ситуация в этом районе переломлена, заявил 6 ноября на брифинге официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Интенсивные и тяжелые бои близ Шуши и на дорогах, ведущих к Шуши, продолжались в течение всего сегодняшнего дня. Уничтожение диверсионно-разведывательных групп, наемников Азербайджана успешно продолжается. Проведены блестящие операции… В лесных массивах, ущельях вокруг Шуши противник оставил сотню трупов», — сказал Ованнисян.

По его словам, в настоящее время интенсивность боев снизилась.

«Ситуация переломлена. В скором времени вы увидите видеодоказательства. Шуши наш, и он не может пасть», — заявил Ованнисян.

Как сообщало ИА REGNUM, в случае овладения городом Шуши азербайджанские войска получат возможность прямого артиллерийского обстрела столицы Нагорно-Карабахской Республики Степанакерта.

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