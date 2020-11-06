Анкара, , 23:47 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции 6 ноября прокомментировал выборы в США. На вопрос журналистов о том, чья победа на выборах в США окажется наиболее благоприятной для Турции, он ответил, что независимо от того, кого выберет американский народ, Анкара готова продолжать тесно сотрудничать с любой администрацией США.

«Всегда было трудно предсказать результаты выборов в США. Потому что исход американских выборов определяется не на всеобщем национальном уровне, а голосованием в отдельных штатах. Ведь на предыдущих выборах победу одержал тот кандидат, который заручился поддержкой отдельных штатов, а не набрал наибольшее количество голосов на национальном уровне», — отметил глава МИД Турции.

Он также указал, что на этот раз выборы в США пройдут на фоне сильнейшей поляризации американского общества «из-за эпидемии коронавируса, его влияния на экономику и дискуссии по поводу расизма». По его словам, именно поэтому трудно дать какие-либо прогнозы по результатам выборов в США.