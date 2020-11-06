Вашингтон, , 22:57 — REGNUM Об отставке Лизы Гордон-Хэгерти с поста главы американского Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) пишет 6 ноября Defense News.

Отмечается, что уход Гордон-Хэгерти связан с её давним конфликтом с американским министром энергетики Дэном Бруйеттом. Добавим, что Гордон-Хэгерти является заместителем Бруйетта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские СМИ распространили информацию о возможной отставке с поста главы Пентагона Марка Эспера.

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