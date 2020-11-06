Приштина, 6 ноября 2020, 22:59 — REGNUM Следователи Специального трибунала по Косово 6 ноября провели обыск в домах бывшего президента Косово Хашима Тачи, бывшего главы Демократической партии Косово Кадри Весели и бывшего лидера парламентской фракции оппозиционной партии «Движение за самоопределение» Реджепа Селими.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе обысков из домов политиков были изъяты несколько ящиков с документами.
Ранее Тачи, Весели и Реджепи занимали видные посты в Армии освобождения Косово (алб. УЧК). Все они в настоящее время находятся в Гааге, ожидая суда по обвинению в преступлениях против человечности, пытках, незаконных задержаниях и похищениях людей.
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