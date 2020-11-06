Приштина, , 22:58 — REGNUM Министр внутренних дел Албании Сандер Лешай 6 ноября прибыл в Приштину, где встретился с косовским коллегой Агимом Велиу.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны договорились о создании совместных групп для контроля за реализацией ранее достигнутых соглашений о сотрудничестве в сфере безопасности.

Представители Косово и Албании подчеркнули важность борьбы с терроризмом, незаконной миграцией, работорговлей и торговлей наркотиков, организованной преступностью и предотвращения насильственных экстремистских актов и договорились усилить полицейское сотрудничество.

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