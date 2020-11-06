Анкара, , 22:33 — REGNUM Министр иностранных дел Албании Гент Цакай 6 ноября прибыл в Анталью, где провел встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

На своей странице в социальной сети Facebook глава албанского МИД сообщил, что в ходе встречи они подробно обсудили двустороннее сотрудничество, политическую ситуацию в регионе Западные Балканы и сотрудничество в международных организациях, в том числе в рамках ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе).

Политик поблагодарил Турцию за поддержку Албании. Ранее, в ходе визита главы МИД Греции Никоса Дондиаса в Тирану, премьер-министр Албании Эди Рама в ответ на поддевку Дондиаса подчеркнул, что Турция является важным союзником его страны.

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