Ереван, , 22:24 — REGNUM В зоне боевых действий в Нагорном Карабахе пленены трое боевиков сирийских террористических группировок, подконтрольных Турции, сообщает 6 ноября Служба национальной безопасности Армении.

Согласно их показаниям, в Карабах через Турцию доставлены боевики из радикальных протурецких группировок «Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Султан Мурад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Хурас ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Пленные боевики представились как Абу Стеф аль-Хиндави, член «Сирийской свободной армии», Ахмад аль-Тайеб, уроженец сирийской провинции Идлиб, а также Абу Диаб Алаб.

Они сообщили следователям имена еще 20 боевиков, воюющих в Карабахе, а также рассказали о вербовке сотрудниками турецких спецслужб.

По их словам, среди переброшенных в Азербайджан боевиков назревает недовольство из-за задержек в выдаче денег и отсутствия связи с родственниками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что из-за переброски ближневосточных террористов в Карабах создаётся опасность формирования в Закавказье террористического анклава.

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