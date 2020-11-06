, 22:19 — REGNUM Включение южноитальянского региона Калабрия в так называемую «красную зону» и введение особо строгого режима ограничений может привести к катастрофическим последствиям для региона, заявил в пятницу, 6 ноября, и.о. местного губернатора Нино Спирли.

Он в очередной раз отметил, что считает решение правительства ошибочным: в Калабрии не больше зараженных, чем в ряде других регионов, где введены куда более мягкие ограничения, сказал Спирли.

Новый запрет на экономическую активность в сочетании с уже понесенными Калабрией потерями может нанести региону удар такой силы, от которого он больше не оправится, добавил и.о. губернатора.

По данным на 6 ноября, в Италии умерли 40 638 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 446 (днем ранее — на 445). Выздоровели 322 925 человек, за сутки этот показатель увеличился на 10 586 (днем ранее — на 4961). Число подтвержденных носителей выросло на 37 809 (днем ранее — на 34 505), это самый высокий показатель за всё время эпидемии, «рекорды» ставятся уже четвертый день подряд.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 862 681. В настоящее время заражены 499 118 человек (на 26 770 больше, чем днем ранее) — еще один «рекорд». Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось почти в 40 раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «желтую» и «зеленую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствие с эпидемиологической ситуацией.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%.

По итогам второго квартала ВВП Италии снизился на 17,3%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение почти 100 млрд евро (в том числе кредитных средств). Из фондов ЕС бюджет Италии и итальянские компании могут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

Без временной и сдельной работы в период ограничений остались несколько сотен тысяч человек (занятые в туристической и смежных сферах). Эксперты полагают, что по итогам года количество потерявших работу может приблизиться к миллиону.