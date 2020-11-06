Вентимилья, Италия, , 22:04 — REGNUM Полицейские Италии и Франции в пятницу, 6 ноября, приступили к совместному патрулированию общей государственной границы.

Решение об интенсификации совместной работы было принято после террористической атаки в Ницце в конце октября 2020 года.

Исполнитель теракта проник во Францию с территории Италии, где в свою очередь оказался, добравшись вместе с группой мигрантов до острова Лампедуза.

Предполагается, что совместное патрулирование продлится по крайней мере несколько месяцев. Речь о закрытии границы не идет, полиция двух стран борется только с террористами и перевозчиками нелегальных мигрантов, отметили в МВД Франции.