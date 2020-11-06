Степанакерт, , 21:57 — REGNUM Вооруженные силы Нагорно-Карабахской Республики опубликовали видео, в котором демонстрируется уничтоженная колонна бронетехники ВС Азербайджана.

Видео снято с беспилотника, на нём отчетливо видны сгоревшие бронемашины и тела погибших военных.

Среди уничтоженной техники можно легко различить один танк Т-72, пять боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-1, четыре колесных бронемашины MRAP Matador, одна бронемашина Sand Cat, грузовик КамАЗ.

Авторы ролика утверждают, что колонна была уничтожена в одном из ущелий на подступах к городу Шуши.

Справка: бронемашина MRAP Matador разработана в ЮАР, выпускается в Азербайджане по лицензии.

Бронеавтомобили Sand Cat разработаны и производятся в Израиле.

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