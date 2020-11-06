Приштина, , 23:01 — REGNUM Посол Италии в Косово Никола Орландо 6 ноября заявил на своей странице в социальной сети Twitter, что он высоко ценит ответственность, проявленную косовскими институтами власти после публикации обвинений Специального трибунала по Косово в отношении бывшего косовского президента Хашима Тачи и главы Демократической партии Косово Кадри Весели.

Итальянский политик подчеркнул, что обвинения Специального трибунала имеют отношение к ответственности индивидуальных лиц, основанной на международных обязательствах Косово, а не к УЧК (алб. Армия освобождения Косово) и независимости Косово.

В тот же день в немецком издании Frankfurter Allgemeine Zeitung отметили, что преступления косовских албанцев против сербского населения, в отличие от преступлений сербской стороны, долго оставались безнаказанными, а потому нынешняя активность Специального трибунала внушает надежду на то, что правосудие будет восстановлено.

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