Тирана, , 21:48 — REGNUM В пятницу, 6 ноября, в результате обследования 1954 образцов в Албании было выявлено ещё 489 случаев заражения коронавирусом. Это новый «рекорд» для этой маленькой страны. 165 пациентов были признаны излечившимися.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 23 210 случаев заражения коронавирусом. 11 861 человек уже излечился от COVID-19.

549 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли шесть пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 10 800 человек, причем это число постоянно возрастает. На стационарном лечении находятся 350 пациентов, из них четверо подключены к аппаратам ИВЛ.

С 15 октября в стране действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых.

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