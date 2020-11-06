Вашингтон, , 21:29 — REGNUM Американский министр обороны Марк Эспер может быть уволен 6 ноября, пишет The Washington Post.

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Автор статьи отмечает, что также готовится отставка директора ЦРУ Джины Хаспел. Не исключена и отставка директора ФБР Кристофера Рэя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, СМИ накануне, 5 ноября, распространили информацию об уходе Эспера с поста главы Пентагона. Американское военное ведомство выступило с опровержением.

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