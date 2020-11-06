Баку, , 21:28 — REGNUM Азербайджан вместе с Турцией сделали ставку на силовое подавление уже состоявшегося самоопределения народа Нагорного Карабаха, и война принесёт в регион только горе и страдания, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 6 ноября, комментируя заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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Ранее Алиев заявил о своем сожалении в отношении того факта, что «высокопоставленные официальные лица стран, которые должны быть нейтральными, действовать на основании предоставленного им ОБСЕ мандата», пользуются неподтвержденной информацией. Так он прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что в регионе действуют боевики-наёмники. В МИД РФ, в свою очередь, отметили, что в высказывании Лаврова не содержалось упрека какой-то конкретной стороне конфликта.

« Мне думается, должно быть совершенно понятно, почему президент Азербайджана «эмоционально» реагирует на нейтральные слова министра иностранных дел России Лаврова об иностранных наемниках в Нагорном Карабахе и почему, скажем, премьер-министр Армении Пашинян в этом случае спокоен. Хорошо известно, откуда и чьими стараниями взялись там наёмники. Факт присутствия и участия в карабахском конфликте ближневосточных боевиков-террористов и работу там турецкой разведывательной службы вчера вновь подтвердил руководитель Служба внешней разведки России Сергей Нарышкин, комментируя видео с пленным сирийским наемником, который был задержан армянской стороной.

Не удивило и заявление, сделанное сегодня на заседании Совета глав правительств стран СНГ вице-премьером Армении Мгером Григоряном по поводу террористических методов, применяемых в Нагорном Карабахе теми, кто воюет там с азербайджанской стороны. Напомню в этой связи историю с азербайджанцем Рамилем Сафаровым, который в феврале 2004 года, находясь на натовских языковых курсах в Будапеште, ночью зарубил топором спящего армянского офицера Гургена Маркаряна. Сафаров был пожизненно осужден венгерским судом, но через несколько лет был экстрадирован из Венгрии в Азербайджан, где был с почетом встречен президентом Алиевым, торжественно освобождён, награждён и объявлен национальным героем Азербайджана.