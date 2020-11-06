Степанакерт, , 21:25 — REGNUM В районе Шуши вооруженные силы Нагорно-Карабахской Республики вновь начали использовать бронетехнику, сообщает 6 ноября агентство ANNA NEWS.

Отмечается, что ранее выход бронемашин и танков из замаскированных укрытий быстро заканчивался их уничтожением или выводом из строя в результате воздействия дронов.

По утверждению репортёров агентства, возвращение карабахской бронетехники на поле боя свидетельствует о том, что ВС Азербайджана лишились господства в воздухе, благодаря которому ранее почти безнаказанно уничтожали наземную технику с помощью беспилотников.

По некоторым данным, азербайджанские БПЛА перестали непрерывно «висеть» над позициями армянской стороны, нанося удары или корректируя огонь артиллерии.

Карабахские военные предполагают, что это следствие ввода в действие неких систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которыми ранее их армия не располагала.

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