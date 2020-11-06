Тбилиси, , 21:21 — REGNUM Дело о заговоре с целью свержения власти возбуждено в Грузии, сообщили 6 ноября в администрации грузинской Службы госбезопасности.

По данным СГБ, ряд лиц подозревается в том, что перед парламентскими выборами (31 октября 2020 г.) в республике готовился переворот. Переворот подозреваемые готовили на случай не выгодных для них результатов голосования.

Спецслужбы Грузии предполагают, что организаторы заговора укомплектовывали мобильные группы, в которые должны были войти из бывшие силовики.

Уголовное дело возбуждено по статье «Заговор в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в выборах 31 октября в Грузии участвовали 48 партий и два блока. Больше всего голосов набрала партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» (48,23% голосов).

Второе место занял блок «Объединённая оппозиция «Сила в единстве», набравший 27,17% голосов. Отметим, что в этот блок вошла партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

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