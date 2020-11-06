Карсон-Сити, США, , 20:49 — REGNUM Отрыв по количеству голосов за кандидата в президенты США Джо Байдена (Демпартия) от Дональда Трампа (Республиканская партия) в Неваде увеличился.

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По итогам обработки 91% бюллетеней, за Байдена отдали голоса 49,8% избирателей, за Трампа — 48,1%. За Трампа в Неваде проголосовали 602 170 человек, за Байдена — 624 246.

В Неваде коллегия выборщиков состоит из шести человек.

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