Москва, , 20:35 — REGNUM Рост рождаемости в России зафиксирован по итогам сентября впервые с начала года, сообщили 6 ноября в пресс-службе Росстата.

Уточняется, что в сентябре 2020 г. прирост рождаемости в стране составил 9,145 тыс. младенцев. В годовом выражении он составил семь с половиной процентов.

Так, в сентябре 2020 г. в России родились 130 476 младенцев, а в сентябре 2019 г. — 121 331 младенцев.

«Прирост рождаемости зафиксирован впервые в 2020 году», — говорится в сообщении.

Наибольший прирост рождаемости отмечается в Новосибирской области (34,6%), в Приморском крае (29,0%), в Краснодарском крае (17,9%).

Напомним, в августе в России произошло, по данным Росстата, падение рождаемости на 5,4%.

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