Оттава, , 20:09 — REGNUM Санкции против 13 официальных лиц Белоруссии введены Канадой, сообщили 6 ноября в МИД страны.

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Это сделано, как отмечается, «в координации с Европейским союзом». Отмечается, что Канада также считает выборы президента Белоруссии, состоявшиеся 9 августа, нелегитимными.

Комментируя ситуацию в Белоруссии, канадский министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань заявил, что и по сей день «продолжается агрессия режима» президента Белоруссии Александра Лукашенко против оппозиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЕС ввёл санкции против 14 официальных лиц Белоруссии, причастных к «насилию» после президентских выборов и к «фальсификациям». Также ЕС ввёл санкции в отношении Лукашенко.

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