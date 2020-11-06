Подгорица, , 20:04 — REGNUM Посольство России в Черногории сообщило вечером, 6 ноября, что из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом приостанавливает оказание консульских услуг гражданам России.

«В связи с резким ухудшением в октябре-ноябре 2020 г. санитарно-эпидемиологической обстановки в Черногории вследствие значительного увеличения числа заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19, принятием властями Черногории дополнительных ограничительных мер по борьбе с ее распространением и в целях обеспечения безопасности находящихся в Черногории граждан Российской Федерации Посольством приостанавливается с 9 ноября 2020 г. предоставление консульских услуг (действий). В связи с этим их предоставление гражданам, записанным на прием по системе предварительной электронной записи, производиться не будет (предварительно до 22 ноября 2020 г.). При улучшении санитарно-эпидемиологической ситуации в Черногории предоставление консульских услуг (действий) будет возобновлено», — говорится в сообщении посольства РФ в соцсети Facebook.