Москва, , 19:56 — REGNUM Вопрос поставок в Аргентину российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» обсуждался российским и аргентинским президентами Владимиром Путиным и Альберто Фернандесом, сообщили 6 ноября в пресс-службе Кремля.

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В ходе телефонных переговоров, инициированных Буэнос-Айресом, лидеры стран подтвердили «настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества», в частности — по вопросам торговли.

«Обсуждены перспективы реализации имеющихся договорённостей по использованию российской вакцины «Спутник V» в Аргентинской Республике», — говорится в сообщении.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине августа один из высокопоставленных аргентинских чиновников выразил интерес к российской вакцине от коронавируса.

Путин позже объявил, что Россия готова поставлять отечественную вакцину за рубеж, но чтобы она производилась для нужд импортёров на их же производственных мощностях.

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