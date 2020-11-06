Пекин, , 19:27 — REGNUM В связи с землетрясением, повлекшим за собой значительные человеческие жертвы, партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин направил телеграмму соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает 6 ноября Синьхуа.

Китайский лидер потрясен новостью о катастрофе, говорится в телеграмме. От имени правительства и народа КНР и от себя лично Си Цзиньпин передал искренние соболезнования членам семей погибших и пострадавшим от стихийного бедствия, выразив глубокую скорбь по случаю этой трагедии. Он пожелал турецкому народу преодолеть последствия катастрофы и в кратчайшие сроки восстановить пострадавшие от землетрясения районы.