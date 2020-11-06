Атланта, США, , 19:21 — REGNUM Пересчёт голосов на президентских выборах в США будет проведён в американском штате Джорджия, сообщил 6 ноября журналистам вице-губернатор Брэд Раффенспергер.

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Это решено сделать из-за маленькой разницы в голосах, отданных за Дональда Трампа (Республиканская партия США) и за Джо Байдена (Демократическая партия).

Напомним, в Джорджии 16 голосов выборщиков. За Трампа здесь проголосовали 2 448 492 человек, за Байдена — 2 449 590.

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