Сухум, , 19:06 — REGNUM В Нагорно-Карабахскую Республику отправилась первая группа абхазских добровольцев, сообщил 6 ноября на своей странице в Facebook помощник президента Абхазии по международным связям Ахра Авидзба.

«Каждый этнический армянин имеет право защищать свою Родину! Поэтому первая ласточка! Добровольцы из Абхазии! Группа «Амшель»! Ангела-хранителя каждому. Аиааира (победа — абх.)!!!» — написал помощник президента Абхазии, ранее воевавший в Донбассе против украинских нацистов.

Сообщение снабжено фотографиями из Сочинского аэропорта, на которых Ахра Авидзба запечатлен с группой из 23 добровольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Азербайджан проводит наступательную операцию при поддержке Турции, перебросившей из Сирии и Ливии в зону боёв в Карабахе до двух тыс. боевиков джихадистских террористических группировок.

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