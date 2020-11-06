Минск, , 19:00 — REGNUM «Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы — тогда, когда вы примете решение. Гарантирую!», — заявил 6 ноября Александр Лукашенко, выступая в Минском метрополитене после церемонии открытия новых станций.

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Таким образом Лукашенко прокомментировал доклад ОБСЕ и заявление Евросоюза, рекомендовавших официальному Минску провести новые президентские выборы. Соответствующие документы были опубликованы 5 ноября, и МИД Белоруссии уже заявил, что не намерен их выполнять.

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«Немцы вчера озаботились! Аж в парламенте своём приняли решение — для нас, белорусов! Вы сначала там, у себя разберитесь! В Польше разберитесь — она поближе, — сказал Лукашенко. — И самое главное: потребуют ли они от американцев провести новые, повторные выборы?».

«Вот я посмотрю, как немцы потребуют от американцев провести новые выборы», — добавил руководитель постсоветской республики, избрав специфическую форму общения с властями Германии.

Напомним, Евросоюз не признаёт итоги состоявшихся в Белоруссии президентских выборов. После закрытия избирательных участков в августе постсоветскую республику сотрясают протестные выступления. Манифестанты требуют новых честных президентских выборов, прекращения массового террора силовиков и освобождения политзаключённых.

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США, ЕС и их союзники не признают Лукашенко легитимным президентом. ОБСЕ применила к Белоруссии Московский механизм и опубликовала доклад, в котором констатируется фальсификация выборов в Белоруссии, содержится осуждение грубых нарушений прав человека и рекомендация провести новые выборов белорусского президента.

Официальный Минск 5 ноября заявил об отказе выполнять рекомендации ОБСЕ. Совет ЕС 6 ноября расширил санкции против официального Минска, включив в «чёрный список» 15 белорусских должностных лиц, включая Лукашенко. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей пообещал ответить на санкции.