Вашингтон, , 18:45 — REGNUM Секретная служба США намерена усилить охрану кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, сообщает 6 ноября газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники.

По утверждению издания, секретная служба направляет свои усиленные группы в город Уилмингтон в американском штате Делавэр, где сейчас находится Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал CNN заявил, что 6 ноября Байден выступит с обращением к нации в качестве «избранного президента».

Напомним, официальные итоги выборов президента США пока не объявлялись.

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