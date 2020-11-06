Москва, , 18:44 — REGNUM В ближайшее время нам предстоит стать свидетелями интенсивной активизации западных СМИ вокруг «дела Навального», что может быть связано со стремлением продолжать использовать его как инструмент давления на РФ во внешнеполитических и экономических вопросах, а также с целью повышения статуса несистемной оппозиции в стране, попытки вывести ее из маргинального состояния.

Так депутат Госдумы, член Комитета по международным делам, директор Института РУССТРАТ Елена Панина прокомментировала заявление федерального ведомства юстиции ФРГ по делу блогера Алексея Навального. Как известно, Генпрокуратуре РФ был направлен лишь формальный ответ, «отписка», никакой информации по существу получено не было.

«Необходимо обратить особое внимание на активность команды Навального в ЕСПЧ, который они буквально заваливают исками. Туда уже подана одна жалоба — с обвинениями в адрес РФ в нарушении «права на жизнь», сейчас на подходе другая — с требованием «вернуть вещи» блогера, можно ожидать, что будет и третья, и четвертая», — отметила Панина.

В этом контексте, продолжила депутат, действия федерального ведомства юстиции ФРГ с его бессодержательными «отписками», видимо, призваны подкрепить эти иски с формально-правовой стороны, дать ход этим процессам.

«Не исключено, что в ближайшие месяцы мы будем наблюдать в ЕСПЧ целый спектакль по мотивам романа Франца Кафки «Процесс». Не важно, в чем вас обвиняют, кто свидетель и каковы доказательства, важно, что вы уже признаны виновным и приговор вынесен заранее», — констатировала Панина.

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