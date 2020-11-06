Вашингтон, , 18:41 — REGNUM Введение Европейским союзом санкций в отношении белорусского президента Александра Лукашенко одобряют в Вашингтоне, сообщил 6 ноября журналистам заместитель помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: протесты не утихают — трансляция»

Он напомним, что Лукашенко давно — ещё с 2006 года — находится под американскими санкциями. Ещё тогда, по словам Кента, на выборах в Белоруссии были допущены нарушения и «насилие».

Кент "Так что мы приветствуем сегодняшнее объявление ЕС».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Брюссель 6 ноября ввёл санкции в отношении Лукашенко и ещё 14 официальных лиц Белоруссии — за «насилие» и «фальсификации» на выборах.

Читайте ранее в этом сюжете: Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения

Читайте развитие сюжета: Канада частично присоединилась к санкциям ЕС против Белоруссии