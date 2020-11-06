Вена, , 18:33 — REGNUM Об отставке главы управления контрразведки федеральной земли Вена сообщил 6 ноября журналистам начальник полиции Вены Герхард Пюрстль.

Это произошло на фоне теракта 2 ноября 2020 г. в австрийской столице. Глава ведомства, как отмечает Пюрстль, уволился по собственной инициативе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате теракта в Вене погибли четыре человека, также был убит террорист. Спецслужбы Австрии продолжают расследование инцидента.

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