Нижний Новгород, , 18:27 — REGNUM В условиях пандемии в России растет роль дополнительного образования и необходимость в узкопрофильных специалистах на рынках труда. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выступая на форуме «Университеты 2030: наука — компетенции — молодежь». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства 6 октября.

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По мнению главы региона, создавать условия для непрерывного образования граждан, повышения квалификации и обучения новым навыкам «помогает федеральный проект «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование».

"Принципы, которые заложены в концепт «образование — на протяжении всей жизни», в текущий период экономики приобретают особо значимую роль. Программы дополнительного профессионального образования — самый гибкий образовательный инструмент, реагирующий на запросы рынка и государства. Именно с их помощью можно провести тонкую настройку на те профессии, которые востребованы в настоящий момент», — сказал Никитин.

Губернатор отметил, что проект «позволил перезагрузить институт программ повышения квалификации во многих университетах».

"Результаты реализации проекта продемонстрировали очень высокий спрос на программы в области ИТ, финансовой и юридической грамотности, программы психологического профиля. Собственно, проект ещё раз подтвердил, что одного образования на всю жизнь сегодня мало. Требуется постоянное обновление знаний, зачастую — и получение новых профессий», — подчеркнул чиновник.

Как сообщает пресс-служба правительства, в 2019 году три нижегородских вуза выиграли гранты на обучение граждан по программам дополнительного профессионального образования на сумму свыше 28 миллионов рублей. Около 30 тысяч человек уже прошли обучение по программам непрерывного образования.

«Миссия вузов сегодня — это не только обучение тех, кто окончил школу, но и организация непрерывного образования, обучения уже взрослых людей. Я убежден, что российские вузы должны способствовать решению задач, которые стоят перед страной, перед рынком труда. Их задача — найти наиболее эффективные инструменты», — подчеркнул министр науки и высшего образования Валерий Фальков.