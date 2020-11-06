Ереван, , 18:24 — REGNUM В непосредственной близости от города Шуши продолжаются бои, сообщил 6 ноября официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.

На подступах к Шуши бои идут уже несколько дней. Армия Карабаха опубликовала несколько видеозаписей с уничтоженными колоннами азербайджанской бронетехники, пытавшейся пробиться к Шуше.

Кроме того, в окружающей город Шуши горно-лесистой местности не прекращаются столкновения диверсионно-разведывательных групп.

По утверждению армянской стороны, азербайджанские войска пытаются ворваться в Шуши и хотя бы частично взять его под контроль ко дню флага, который отмечают в Азербайджане 9 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Карабахе продолжаются с 27 сентября. ВС Азербайджана проводят наступательную операцию. Обе стороны обвиняют друг друга в ударах по мирному населению.

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