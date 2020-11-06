Брюссель, , 18:22 — REGNUM Ещё восемь граждан Сирии попали в санкционный список Европейского союза, сообщается 6 ноября в заявлении Совета ЕС.

Уточняется, что в чёрный список добавлены представители «режима». Сделано это, как отмечается, «в свете недавних министерских назначений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Запад не признал итогов парламентских выборов в Сирии, которые состоялись 19 июля 2020 г.

Добавим, что нынешние санкции ЕС в отношении Сирии действуют до 1 июня 2021 года. Каждый год Брюссель продлевает их.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина и Грузия присоединились к санкциям ЕС против Сирии