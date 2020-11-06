6 ноября 2020 | Время чтения 9 мин

То, что большинство неофевральских тусовщиков алчут разрушения и уничтожения страны – «секрет Полишинеля». Им бы посильнее «нажать на нервные окончания», особенно России и Китая, чтобы обломать любые суверенные проблески, загнав мир в цифровое стойло «союза свободных племен». Только вот вопросы глобальной политики для политического маргиналитета – не главное, и радуются они не по «высоким» мотивам, а по самым сермяжным.

Владимир Павленко, , 18:16 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

В то время, как все официальные власти ведущих стран мира, включая даже европейских зоологических противников Дональда Трампа, призывают воздерживаться от поспешного подведения итогов американских выборов, российская либеральная оппозиция, как водится, всех «переплюнула». Бурно-истерический взрыв эмоций охватил и захлестнул значительную часть лево-маргинальной части спектра (не путать с его патриотическим, лево-консервативным крылом). Кстати, вот эта разница между левым консерватизмом, ориентированным на социальное государственное строительство, и левым ниспровергательным маргиналитетом разнообразных «цветных» меньшинств — от сексуальных до консьюмеристских, исполненные BLMовской стилистикой, либералами сознательно замалчиваются и извращаются. Между тем, разница эта весьма существенная; на примере российской Новейшей истории, ее эквивалентом является отмеченное еще Черчиллем противостояние между Сталиным, которого он отождествлял с «русскими национальными интересами», и троцкистскими и бухаринскими «уклонистами». В международной оптике эта разница наблюдалась в противоречиях между СССР и «еврокоммунистическими» тенденциями в западном левом движении, которые, когда раскрылись некоторые тайны, оказались тесно связанными с западными спецслужбами, а также с унаследованными ими от нацистов террористическими сетями (пример итальянских «Красных бригад» и ЦРУшной сети Gladio).

Замалчивают они эту разницу в том числе и по ряду конъюнктурных причин. Главная из них в том, что маргинальные либералы, пользующиеся неформальной поддержкой сислибов правительственного экономического блока — это неотъемлемая часть мирового неотроцкистского движения. Если отвлечься еще дальше и протянуть «ниточку» исторической преемственности лет на сто назад, то выяснится, что это не что иное, как дорвавшаяся до власти в Феврале 1917 года, но вышвырнутая из нее Великим Октябрем кадетско-эсеро-меньшевистская тусовка Временного правительства. Лозунги этой тусовки о «длительном вырастании социализма из капитализма», уходящие корнями в европейский социал-демократический ревизионизм конца XIX — начала XX века, вошли тогда в жесточайшее противоречие с российской действительностью. А также с российскими национальными интересами, которые диктовали освобождение от внешней зависимости и выход на суверенный путь развития. Именно он и был обеспечен триумфом Великого Октября, 103-ю годовщину которого мы отмечаем в эти дни. Которую никак не затмить, как ни старайся, натужно натянутой датой 4 ноября, которая даже внешней стилистикой, на уровне нумерологии, очень напоминает американский День благодарения — и нашим, и вашим ради всеобщей мещанской сытости.

Возвращаясь к теме никак не заканчивающихся американских выборов, отметим, что сказанное выше как раз и объясняет припадок антигосударственного и антинационального экстаза, в который либералы впали, пытаясь приблизить смену власти в Белом доме, избежав ее преемственности. Будучи не в силах сдержать эпилептические приступы этого экстаза, новоявленные меньшевики-троцкисты устраивают очередной сеанс публичного политического стриптиза. Вот лишь некоторые, выдержанные в этом духе, комментарии, появившиеся в Интернете и светящиеся неподдельной надеждой в связи с предполагаемой либералами победой Джозефа Байдена:

оппозиционер Илья Яшин: «Ну что, Трамп, похоже, покидает Белый дом… Показательно, что имя российского президента Байден использовал в дебатах как ругательство. В общем, ничего хорошего от новой администрации Путину ждать не стоит. Опять будет обижаться, махать кулаками и бряцать оружием. Потому что он свято верит, что наш национальный интерес — доказать Америке свою крутость»;

теннисист Евгений Кафельников: «Конец потоку с Севера, конец рублю, конец ценам на нефть, ну и конец 95% моим соотечественникам настает! Джо! Я в тебя верю. Быстрее нам конец придет. Может, и мы с тобой на своем веку прекрасную Россию увидим» (здесь, однако, уточняющую поправку надо внести: вместо слова «конец» у Кафельникова фигурирует другое, по Николаю Васильевичу Гоголю, «в светском разговоре не употребляемое»);

журналист Павел Лобков: «Дорогие мои друзья и френды, кто в США! Поймите! Ваш росчерк пера или нажатие на дырокол избирательной машинки — как нажатие на нервные окончания России, Китая или Европы. Вы сейчас, в эту волшебную ночь, решаете судьбы мира. …Позволите ли вы рыжеволосой бестии править мир твиттером, либо сбросим со своих плеч пирамиду Маслоу и заживем в союзе свободных племен?»

Ну и т.д. Словом, «вот приедет Байден — Байден нас рассудит». Собственно, что большинство неофевральских тусовщиков алчут разрушения и уничтожения страны — «секрет Полишинеля». Как и то, что эти их устремления разделяет определенный круг леваков. Им бы посильнее «нажать на нервные окончания», особенно России и Китая, чтобы обломать любые суверенные проблески, загнав мир в цифровое стойло «союза свободных племен». Если «племен», а не народов — и оговорка, то все равно по Фрейду: разрушить хотят именно до племен, то есть глубже даже средневековой феодальной раздробленности, чтобы сборка рассыпавшихся людей-атомов потом происходила под глобалистским контролем байденовской администрации. Ничего нового не говорят: это еще четверть века назад в соответствующих документах было написано — про «глобальную общину» с «глобальным общим достоянием» бывших национальных ресурсов и с глобальными вожаками впереди. Сомнительно, конечно, чтобы Лобков, Кафельников, Яшин или их прихлебатели тот ооновский документ 1995 года под названием «Наше глобальное соседство» читали. Но, как говорится в одном соленом анекдоте, «мне нравится ход ваших мыслей». Они с авторами того документа, кстати, тоже леваками, пусть и «респектабельными» — «одной крови».

Только вот сдается, что вопросы глобальной политики для всего этого политического маргиналитета — все-таки не главное, и радуются они не по «высоким» мотивам, а по самым что ни на есть сермяжным. Давайте посмотрим еще одно проявление бурного «щенячьего» восторга, на этот раз от оппозиционера Владимира Рыжкова, который, подобно персонажу из киплинговского «Маугли» берет убитого другими быка «за рога».

«Евгений Бунтман: Для вас, как для политического аналитика, Байден хороший президент?

Владимир Рыжков: Лично для меня хороший.

Бунтман: Почему?

Рыжков: По ряду причин. Дело в том, что Трамп затеял такую глубокую ревизию американской политики, ревизию, собственно говоря, всей политики, которая была выработана еще после Второй Мировой войны. Он обрушился на базовые вещи, например, на евроатлантическую солидарность с европейскими союзниками. Никогда такого не было, чтобы Трамп говорил, что Евросоюз хуже, чем Китай. То есть Китай это ужас, а Евросоюз это ужас-ужас — это почти буквально то, что он говорил. И это удивительно совершенно…

Бунтман: Вы говорили, что встречались с Байденом — в 2011 году он приезжал в Москву. Какие личные впечатления от него?

Рыжков: Сразу оговорюсь, что одна встреча, которая продолжалась полтора часа, это недостаточные основания для больших выводов.

Бунтман: Можно небольшими.

Рыжков: Могу поделиться скорее впечатлением и ощущением. Мне этот человек понравился. Я вообще люблю, когда люди обладают хорошим чувством юмора.

Бунтман: А оно у него есть?

Рыжков: Великолепное. Он шутил все время. Поясню: встреча была в марте 2011 года, когда Байден, будучи вице-президентом, приезжал с визитом в Москву, он тогда встречался с Путиным и другими нашими руководителями. А потом, для баланса он организовал встречу с оппозицией, гражданским обществом в Спасо-Хаусе, это знаменитая резиденция американского посла в Москве. И я был приглашен на эту встречу. Разговор был про то, что у вас в России с демократией, правами человека, — обычный разговор западного лидера с российскими гражданскими активистами. Но мне очень понравилось то, что он начал с шутки, потом постоянно шутил, подкалывал всех участников, подкалывал сам себя, иронизировал…»

Суммируем. Две мысли: Трамп «плохой», ибо считает Европу хуже Китая, а Байден хорош тем, что по приезде в Москву встречается с маргиналами и полтора часа обсуждает с ними вопросы оппозиционного движения в России. Та встреча очень хорошо помнится, в том числе репортажами с места событий, когда оппозиционеров на подходе к дому приемов американского посольства ловили и задавали им на камеру «неудобные» вопросы. И Рыжкова тогда тоже поймали, но нынешней словоохотливости он не проявил. Как и остальные, с бегающими по сторонам глазками, попытался «отклеиться» и скрыться восвояси. Прекрасно понимают они, что приходить на ту встречу в Спасо-Хаус было, мягко говоря, «не комильфо». Но как не пойти, если не окажешься в списке участников — и потом «обнесут на раздаче слонов»? И как сейчас о том было не напомнить: авось, вычитают эти откровения «где надо», и галочку в раздаточной ведомости напротив фамилии поставят. А там, глядишь, и до выборов в Думу недалеко окажется…

В 2011 году через полгода после упомянутого марта, как помним, наступила «болотная» осень, в которую, в канун думских выборов, оппозиция за грантами направила свои стопы уже в финскую столицу, на сборище, названное «международной конференцией «Хельсинки 2.0: за демократию и верховенство права в России». И купаясь в «софитах» внимания одной из радикально-либеральных фракций Европарламента, обсуждала вопрос, на минуточку (!) «передачи власти в России гражданскому обществу». Вытягивается ниточка, обозначающая причинно-следственную связь тех бурных событий уже в российской столице. Сначала с Байденом поговорили в Москве, затем с Ги Верховстадтом, и не только с ним, в Хельсинки, ‑ и после этого вперед, на улицы, утверждать верховенство мордобоя «за демократию и права».

Одно фундаментальное отличие тех времен от нынешних, однако. Призрак настоящего бардака в этот раз, побродив по России и свернув в Европу под личиной коронавируса, «электоральным» бумерангом вернулся в Штаты. О том, что к нему готовились, причем, в свете именно нынешних выборов, говорит хорошо известная динамика продаж в этом году в США огнестрельных «стволов» и доходов, полученных курсами начальной военной подготовки. В известном анекдоте на вопрос о возможности «цветной революции» в Америке следует отрицательный ответ: ведь в США «нет американского посольства». Но в каждой шутке — только доля шутки. «Посольство» отыскалось, пусть и под другой вывеской. Как нет недостатка в экстремистах и погромщиках, мечтающих под предлогом защиты собственного «выбора» попрать любой чужой, устроив вселенскую вакханалию. Дай Бог, чтобы не кровавую и без расползания по миру накопленных «светочем демократии» ядерных арсеналов. Нашим оппозиционерам, откровенно радующимся в социальных сетях и блогах многочисленным подтасовкам со стороны американских демократов, которых они считают «своими», подбодряя их тем, что «так и надо», о последствиях невдомек. Ну разве можно в их представлении поставить рядом трудягу-реднека с воплощением продвинутого креатива из университетского кампуса? Разве допустимо уравнивать их в мире, идущим — чучелом или тушкой — в столь милое сердцу «блестящее» и «универсальное» цифровое будущее?

Еще раз: не приведи, Господи, конечно, там «начнется». Но если вместо нового американского вмешательства по всему миру, призрак вселенского пожара вернется в свое логово, то ответственность за это между собой американские демократические «пастухи» в полной мере разделят со своей прикормленной «паствой». Не только в России, но и по всему миру. «Посеешь ветер — пожнешь бурю!». А пока давайте наблюдать, как «оно повернется». Запасаемся попкорном?