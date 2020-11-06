Париж, , 18:10 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон посетит место захоронения генерала Шарля де Голля в коммуне Коломбе-ле-Дёз-Эглиз в годовщину смерти бывшего главы государства. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщает France Info.

9 ноября, в день смерти де Голля, Макрон отправится в департамент Верхняя Марна, чтобы почтить память экс-президента и лидера французского Сопротивления во время Второй мировой войны, скончавшегося ровно 50 лет назад, 9 ноября 1970 года.

«Ничто не помешает нам проводить национальные и республиканские мероприятия. Мы должны доказать нашу устойчивость и нашу волю перед лицом исторической трагедии», — сообщили в администрации президента Франции, имея в виду пандемию вируса SARS-CoV-2.

Напомним, 5 ноября глава Генеральной дирекции министерства здравоохранения Франции Жером Саломон заявил в ходе пресс-конференции, что в стране «насчитывается наибольшее количество заражений коронавирусом в Европе» с начала пандемии.

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