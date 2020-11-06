Вена, , 17:51 — REGNUM Закрытие ряда мечетей после инцидента в Вене является не атакой на религию, а борьбой с экстремизмом, заявила 6 ноября на пресс-конференции австрийский министр по делам интеграции Сюзанне Рааб.

«Мне важно пояснить следующее: это не атака на религию, а борьба с экстремизмом. Это не атака на приверженцев религии, а общая борьба против употребления религии для радикализации», — сказала Рааб.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября в центре Вены была совершена серия вооруженных нападений на прохожих. Погибли пять человек, террорист, которого МИД Австрии считает сторонником группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был убит. Полиция ведет розыск его возможных сообщников.

Читайте ранее в этом сюжете: Угроза теракта: полиция Швеции приведена в состоянии повышенной готовности