Киев, , 17:34 — REGNUM О победе Виталия Кличко на выборах мэра Киева сообщили 6 ноября в городском ЦИК.

«За Виталия Кличко проголосовали 50,5% избирателей, 365 тысяч человек», — говорится в сообщении ЦИК.

Уточняется, что за Кличко проголосовал 365 161 человек, за оппозиционного кандидата Александра Попова — 68 677 («Оппозиционной платформы — За жизнь»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы киевского мэра прошли 25 октября. Кличко, таким образом, продлил свои полномочия на четыре года. Должность мэра украинской столицы Кличко занимает с 5 июня 2014 года.