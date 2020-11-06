Гаррисберг, США, , 17:24 — REGNUM Кандидат в президенты от Демпартии США Джо Байден после длительного подсчета бюллетеней по почте юез присутствия наблюдателей от Трампа опередил по голосам оппонента от республиканцев Дональда Трампа в штате Пенсильвания.

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Такие данные получены по итогам обработки 98% бюллетеней. У Байдена уже 3 295 319, у Трампа — 3 289 725. Байден опережает в этом штате Трампа на 5594 голоса.

Напомним, Пенсильвания — один из важных с точки зрения голосования штатов, поскольку здесь много (20) выборщиков, являющихся промежуточным звеном между избирателями и кандидатами. В СМИ и соцсетях достаточно много свидетельств того, как местные участковые комиссии натягивают Байдену необходимые голоса для победы. Трамп заявляет о фальсификациях и будет подавать в суд на пересчет голосов по целому ряду штатов.

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